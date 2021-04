CdS – Serie A, gli effetti della SuperLega: -60% di ricavi senza Inter, Milan e Juve

La Lega Serie A studia le conseguenze della creazione della SuperLega con la possibile esclusione di Inter, Juventus e Milan

"E in Italia? Ieri la Lega Serie A ha convocato per le 12 un consiglio d’urgenza che non ha deciso nulla. La linea emersa è stata quella improntata all’attendismo: “vediamo che succede”, perseguita anche da club come Atalanta e Verona. Forse non è chiaro che se la Uefa dovesse squalificare Juventus, Inter, Milan e Roma dalla Serie A, il nostro sarebbe un campionato con il 60% dei ricavi in meno. I più scottati sarebbero senza dubbio Lotito e De Laurentiis che si ritroverebbero fuori dal calcio dei ricchi. Il presidente del Napoli ha persino un ruolo nell’Eca, ironia della sorte è rappresentante della Uefa Club Competions Committee il comitato che si occupa delle competizioni dei club in ambito europeo".