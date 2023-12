CorSport su Inzaghi: “Turnover? Dietro ogni sua scelta c’è un dato di fatto”

"Vero, forse c’era margine per rischiare e osare di più, almeno nel finale, tenuto conto che perdere con la Real Sociedad, invece di pareggiare, non avrebbe cambiato nulla. Dietro ogni scelta, però, c’è comunque un dato di fatto: per l’Inter, quest’anno, la priorità assoluta è vincere lo scudetto, con annessa seconda stella". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al turnover che Simone Inzaghi sta adoperando in questa stagione.

"Questo non significa che la Champions venga sacrificata, o trascurata. Ma che, in certe situazioni, diventa inevitabile privilegiare il campionato. E quella dell’altra sera era, evidentemente, una di queste. Tra emergenza in difesa e un calendario intasato che, domenica, vedrà i nerazzurri affrontare Lazio (sfida considerata delicatissima), per la terza trasferta in quattro giornate, dopo quelle in casa di Juventus e Napoli. Certo se proprio i bianconeri, che non hanno impegni europei, non fossero a sole due lunghezze di distanza (e quindi a portata di aggancio o perfino di sorpasso), probabilmente, Inzaghi avrebbe azzardato qualcosa di più", aggiunge il CorSport.