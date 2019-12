Prima pagina del Corriere dello Sport dedicata all’Inter. Il quotidiano parla del mercato dei nerazzurri con Vidal in pole per rinforzare il centrocampo: “Gerovidal. Marotta vuole accontentare nuovamente Conte: è Arturo la formula anti-vecchia Signora. L’Inter accentua le pressioni per indurre il cileno a lasciare il Barça. La prima alternativa è De Paul“.