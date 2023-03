Ceccarini: “Inter, questione Bellanova riaperta. Dumfries e Onana, la situazione. Dzeko…”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato dell'Inter. I nerazzurri hanno messo nel mirino Mateo Retegui. "Oggi ci sono diverse società che lo seguono. Una di queste è l'Inter ma anche la Roma è alla finestra. Per ora siamo ancora alla fase esplorativa ma in estate il discorso potrebbe diventare concreto. Molto dipenderà anche dall’eventuale richiesta del club argentino. E a proposito dell'Inter ci sono tante situazioni in sospeso. Onana è ormai diventato un punto di riferimento. Da quando è diventato titolare ha suscitato molto interesse a livello internazionale. Il Chelsea potrebbe farsi avanti con un’offerta economica e una contropartita tecnica come Mendy. Intanto resta da capire cosa potrebbe succedere nel futuro di Brozovic. Dumfries è un altro punto di domanda".