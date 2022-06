Ceccarini: “Bremer, Inter in netto vantaggio. C’è un accordo sulla parola col difensore”

Il giornalista esperto di mercato ha fatto il punto sui movimenti in casa Inter nel suo editoriale per Tmw

"Inizia a muoversi anche il mercato dell’Inter. Marotta e Ausilio sono operativi su tutti i fronti, hanno in mano l’accordo (di due anni) con Mkhitaryan e sono pronti a chiudere un’altra operazione in entrata. Con il Cagliari è molto avviata la trattativa per definire l’acquisto di Bellanova che i rossoblù hanno riscattato a fine mese dal Bordeaux. Per il centrocampo l’Inter continua a insistere su Asslani, il prescelto per il ruolo di vice Brozovic.