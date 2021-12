Ceccarini: “Distanza minima tra Inter e Brozovic. E si apre uno spiraglio per Perisic”

Sulle pagine di Tuttomercatoweb il giornalista Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato dell'Inter

"In casa Inter intanto si continua a lavorare sui rinnovi. Marotta e Ausilio dopo aver sistemato le questioni Lautaro Martinez e Barella sono pronti ad altri scatti vincenti. Il club nerazzurro infatti ha già trovato un accordo di massima per un accordo con Dimarco fino al 2026 e ora il prossimo step riguarda Brozovic. Per quanto riguarda il forte centrocampista croato aumenta sempre più la fiducia che prima di Natale possa arrivare l’intesa definitiva. La differenza tra offerta e richiesta è ormai minima e la sensazione è che a breve ci sarà la fumata bianca per un contratto di altri quattro anni.