Ceccarini: “Frattesi? Offerti 40 dalla Premier, un elemento però può aiutare Inter e Juve”

Inter e Juventus potrebbero tornare a sfidarsi anche quest'anno in sede di mercato. L'obiettivo che entrambe hanno in lista in questo momento si chiama Davide Frattesi, possibile rinforzo per il centrocampo nerazzurro e bianconero. Il calciatore del Sassuolo, però, piace anche all'estero e le lusinghe della Premier League fanno sempre un certo timore di questi tempi. Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulla questione nel suo editoriale per TMW:

"In attesa del nuovo direttore sportivo (che sarà Cristiano Giuntoli non appena troverà l’intesa per liberarsi contrattualmente dal Napoli), alcune indicazioni cominciano ad essere chiare. A centrocampo il club bianconero ha individuato in Frattesi la soluzione migliore . C’è però da convincere il Sassuolo anche con le contropartite tecniche giuste. Il club neroverde ha infatti in mano un’offerta da 40 milioni di euro da un club di Premier. Il giocatore vuole rimanere in Italia e questo potrebbe aiutare l’eventuale operazione. In corsa ci sono anche Inter e Roma".