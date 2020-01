Ceccarini: “Inter, Eriksen pista calda. Giroud vicinissimo. E per Vidal il club farà…”

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle principali trattative in casa Inter: “L’Inter continua a lavorare forte su Vidal. Nelle prossime ore verrà fatto un altro tentativo per sbloccare la resistenza del Barcellona. Non è facile ma, come detto tante volte, il club nerazzurro vuole fare il massimo per regalare il centrocampista cileno ad Antonio Conte. Marotta e Ausilio contemporaneamente cercano di portarsi avanti sugli altri obiettivi. Eriksen è un’altra pista calda. Per l’attacco il nome forte è Giroud. Con l’attaccante francese è già stato trovato un accordo ed è vicino anche quello con il Chelsea. Per la fascia sinistra procede anche la trattativa per Ashley Young, che ha già scelto l’Inter ma che il Manchester United non vuol lasciare partire senza un indennizzo economico.