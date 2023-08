Ceccarini: “Inter, a inizio settimana incontro per Balogun. Beto alternativa”

Lo statunitense dell'Arsenal rimane il primo obiettivo per l'attacco nerazzurro

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW di oggi ha parlato anche delle piste che riguardano l'attacco dell'Inter, con Simone Inzaghi chiamato ad attendere ancora un po' prima di ricevere il rinforzo necessario per completare il reparto. Si legge infatti questa mattina:

"Dopo aver abbandonato la pista Lukaku e svanita l’opzione Scamacca, allo stato attuale Marotta e Ausilio stanno lavorando su due ipotesi. La prima è Balogun, di proprietà dell’Arsenal, reduce da una grande stagione in Ligue 1 con il Reims per il quale a inizio settimana ci sarà un incontro. La valutazione è sui 25 milioni di euro. La seconda riguarda Beto dell’Udinese. Da non escludere anche Morata. Balogun rimane però il grande favorito".