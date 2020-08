Ceccarini: “Inter, Perisic e Nainggolan tornano alla base. Attacco? Conte ha chiesto…”

L’Inter è sempre molto attiva per la fascia sinistra. I nerazzurri sono intenzionati a fare un investimento importante e per questo presto presenteranno una proposta al Chelsea per Emerson Palmieri, che è diventato da un po’ di tempo a questa parte l’unico grande obiettivo. Per la punta Conte ha chiesto Dzeko, ma qui bisognerà vedere quale sarà eventualmente la richiesta della Roma, che non più tardi di un anno fa lo valutava 20 milioni di euro. Il club giallorosso però non è intenzionato ad accettare offerte almeno per il momento. Intanto oltre a Nainggolan (che rientrerà dal prestito al Cagliari), dopo la fine della Champions League anche Perisic farà il suo ritorno all’Inter. Il Bayern Monaco ha infatti deciso di non riscattare l’esterno croato a cui verrà trovata una nuova destinazione“.