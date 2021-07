Ceccarini: “Inter, Barella capitano del futuro. Si punta forte al rinnovo”

Le considerazioni del giornalista a proposito di uno dei temi caldi in casa nerazzurra

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato di una delle priorità di casa Inter nelle prossime settimane: "L’Inter è anche al lavoro per blindare i suoi gioielli. Uno di questi è Nicolò Barella. L’obiettivo è allungare e adeguare il contratto attualmente in scadenza nel giugno 2024. L’Inter non è intenzionata ad ascoltare offerte e punta forte su quello che potrebbe essere il capitano del futuro".