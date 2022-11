Ceccarini: “Inter, il Chelsea torna su Dumfries. Thuram? Dipende da…”

Le indiscrezioni sull'interessamento dei 'Blues' per l'olandese e la corsa all'attaccante francese del Gladbach

Manca poco più di un mese dall'apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato. Nel consueto appuntamento con l'editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle novità in casa Inter:

"Ma c'è anche un'altra novità che riguarda Dumfries. L'esterno olandese piace da tempo al Chelsea che potrebbe anche fare un tentativo fin da subito senza aspettare l'estate. La richiesta è molto elevata ma il club inglese ha la forza economica per far traballare l'Inter. Certo il problema sarebbe poi trovare un sostituto anche se in quel ruolo ci sono sempre Darmian e Bellanova".