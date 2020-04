Ceccarini: “Inter, continua la ricerca ad un esterno sinistro. Due i nomi nel mirino”

Non solo mercato in uscita. Niccolò Ceccarini, nel suo focus settimanale per TMW, ha parlato anche di uno dei tasselli che l’Inter cerca di sistemare per la prossima stagione: “Continua la ricerca ad un esterno sinistro. E anche in questo caso lo sguardo è sempre rivolto a Londra con Marcos Alonso e Emerson Palmieri nel mirino. Il club inglese alla fine potrebbe anche cedere il laterale spagnolo, anche se la richiesta è decisamente alta. L’Inter farà comunque un tentativo”.