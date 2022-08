Ceccarini: “Inter forte su Acerbi. Si può chiudere perché la Lazio…”

Le parole dell'esperto di mercato a proposito di quello che dovrebbe essere l'ultimo nome in entrata per l'Inter

"Nelle ultime ore è tornata forte l’ipotesi Acerbi. La Lazio ha aperto al prestito e la sensazione è che nei prossimi giorni l’affare si possa chiudere". Con queste parole Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, ha parlato dell'ultimo tassello che manca ai nerazzurri per chiudere il mercato in entrata. Sarà necessario il lavoro nei prossimi giorni per riempire il buco lasciato da Andrea Ranocchia.