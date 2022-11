Ceccarini: “Inter, individuato l’erede di Dumfries. Scalvini? L’Atalanta…”

"In casa Inter resta aperta la questione Dumfries, su cui, come detto, il Chelsea è tornato forte e che potrebbe partire per una cifra non inferiore si 40 milioni di euro. L’obiettivo nel caso sarebbe privarsene non prima di giugno. È evidente che il club nerazzurro è consapevole del rischio e per questo ha già cominciato a guardarsi intorno per trovare un eventuale sostituto. Uno dei profili che piace di più è Emerson Royal, che magari potrebbe lasciare il Tottenham alla fine della stagione.