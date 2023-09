Ceccarini: “Inter, la priorità è il rinnovo di Dimarco. Poi pianificherà altri due colloqui”

Basta pensare al tentativo estivo del Newcastle per Barella poi rimandato al mittente anche per volontà di Nicolò. Per non parlare di Lautaro Martinez. Il “Toro” è sicuramente il giocatore più decisivo della squadra ma fa gola a tanti top club europei. Anche lui, come Barella, sta benissimo all’Inter e questo aiuta e non poco. Entrambe le questioni verranno affrontate più avanti".