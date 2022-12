Ceccarini: “Inter su Parisi: una condizione. Su Dumfries piomba…”

Le ultime sui movimenti del club nerazzurro, a caccia di nuovi innesti mentre l'olandese è seguito da vari club

Alessandro De Felice

Il mercato di gennaio è pronto ad aprire i battenti. A due settimane dal via, Niccolò Ceccarini, giornalista e noto esperto di mercato, fa il punto sulle trattative dell'Inter. Nerazzurri attivi in entrata e in uscita, come spiega nel consueto editoriale su TuttoMercatoWeb:

"I movimenti più importanti ci saranno a giugno quando anche il futuro di Dumfries sarà più chiaro. Il Chelsea resta in pole position ma non è il solo in Premier League, visto che anche il Manchester United sta iniziando a sondare il terreno. L'Inter è sempre molto attenta su Scalvini in vista della prossima estate ma sicuramente dovrà fare i conti con altri club di primissima fascia. Si perché sul centrale dell'Atalanta ci sono anche Bayern Monaco, Liverpool e Manchester City.

Per quanto riguarda la questione esterno sinistro, Parisi resta sempre nei radar nerazzurri. L'Empoli è stato molto chiaro: a gennaio non si muove. Chi vuole può prenderlo ora ma lasciarlo in prestito fino a giugno. Per lui si sono fatti vivi anche Nizza e Wolfsburg. La valutazione è molto alta, intorno ai 15 milioni di euro".

(Fonte: TMW)