Ceccarini: “Inter, Marotta e Ausilio cercano soluzioni per due centrocampisti”

Focus anche sul mercato in uscita dell’Inter quello proposto su TMW da Niccolò Ceccarini. Chiare le intenzioni dei nerazzurri: “Marotta e Ausilio stanno cercando soluzioni per Vecino e Perisic. Il croato è reduce da una grande stagione al Bayern Monaco ma difficilmente rientrerà nei piani tattici di Conte. Anche Godin è vicino ai saluti e il Cagliari in questo momento è in pole position. Al difensore uruguaiano è stato proposto un triennale. L’Inter sta cercando una sistemazione anche per Dalbert poi prenderà un altro esterno”.