Ceccarini: “Inter, per il vice Lukaku ipotesi Keita ma attenzione ad un altro nome”

Le considerazioni del giornalista a proposito del possibile innesto per il reparto avanzato nerazzurro

L'Inter ha intenzione di regalare a Simone Inzaghi un altro attaccante. In rosa manca un sostituto all'altezza di Romelu Lukaku, come sottolinea anche Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW: "I nerazzurri pensano anche al vice Lukaku. Considerato che per Pinamonti alla fine verrà trovata una soluzione, Marotta e Ausilio stanno valutando alcuni profili. L’ipotesi Keita c’è ma al momento non si registrano grandi passi avanti. E allora un altro nome su cui fare attenzione è quello di Caicedo, che potrebbe lasciare la Lazio. L’attaccante biancoceleste ha ancora un anno di contratto, è molto stimato da Simone Inzaghi e potrebbe essere un’ottima soluzione".