Ceccarini: “Napoli su Vecino ma dall’Inter nessuna apertura se…”

Le considerazioni del giornalista a proposito del futuro dell'uruguaiano che piace al club di Luciano Spalletti

Matias Vecino è un giocatore che è sempre piaciuto al Napoli. L'interesse azzurro, tornato in auge nelle ultime settimane, si è però scontrato con la chiara volontà dell'Inter. Ha spiegato Niccolò Ceccarini su TMW: "Il club azzurro aveva pensato anche a Vecino ma non c’è stata alcuna apertura da parte dell’Inter almeno sulla base di un prestito. E quindi allo stato attuale la società azzurra resta in fase di attesa per vedere se spuntano occasioni di mercato".