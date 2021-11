Ceccarini: “Inter, occasione in casa Porto. Kostic può diventare l’erede di Perisic”

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per Tmw, ha fatto il punto sulle trattative dell'Inter per gli esterni e non solo

Andrea Della Sala

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per Tmw, ha fatto il punto sulle trattative dell'Inter per gli esterni e non solo:

"Di Ginter, difensore del Borussia Moenchengladbach, abbiamo già parlato. Il club nerazzurro sta seguendo piste anche in altri reparti. Una di queste porta a Jesus Corona del Porto, esterno molto duttile tatticamente, che potrebbe rappresentare una risorsa. A fine stagione si svincolerà e per questo è un’ottima occasione. Un altro giocatore che viene seguito con grande attenzione è Kostic, che potrebbe diventare l’erede di Perisic. L’Inter guarda sempre in casa Sassuolo e dopo aver messo nel mirino Raspadori, un altro nome da tenere in considerazione è Frattesi. Il centrocampista ha iniziato alla grande questa stagione. È ormai un titolare inamovibile e nelle 13 partite fin qui disputate ha segnato anche 3 gol. Vista la sua crescita progressiva sarebbe un investimento sicuro, anche se il Sassuolo valuta sempre tanto i suoi gioielli".