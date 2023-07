Ceccarini: “Onana a un passo dallo United. Lukaku? Questa la situazione. Handanovic…”

"In attesa che il quadro si completi, l’Inter continua a lavorare per Lukaku. Thuram è stato un ottimo colpo ma non basta per mantenere un livello altissimo in attacco. E allora ecco che va avanti la trattativa per riportare a Milano l’attaccante belga. Marotta e Ausilio sono in stretto contatto con il Chelsea. L’Inter può contare sulla forte volontà di Romelu di tornare in nerazzurro. La proposta sarà un prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro. Poi è chiaro che servirà che anche Lukaku faccia uno sforzo come nell’ultima stagione, riducendosi l’ingaggio o spalmando il contratto".