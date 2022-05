Ceccarini: “Inzaghi rinnova fino al 2024. C’è parecchio movimento attorno a Bastoni”

Del mercato dell'Inter e delle prossime mosse del club nerazzurro dopo il vertice tra Inzaghi e Zhang ha parlato l'esperto di mercato

"Inzaghi è stato fondamentale per dare il via alla nuova Inter. Intanto partiamo dalla certezza che a breve verrà formalizzato anche il rinnovo di contratto dell’allenatore fino al 2024 con opzione per l’anno successivo. E questa è la base di partenza. Poi ci sarà il mercato. Il club nerazzurro anche in questa stagione dovrà fare i conti con il bilancio e raggiungere alla fine un attivo di 60 milioni. È chiaro che in questo momento i giocatori che hanno più mercato sono fondamentalmente quattro: Bastoni, Skriniar, Barella e Lautaro Martinez. L’Inter vorrebbe trattenerli tutti ma è chiaro che davanti ad una grandissima offerta si metterebbe al tavolo delle trattative.

In queste ultime ore si registra molto movimento intorno a Bastoni. Il difensore, classe ‘99, piace a molti club stranieri, in particolare in Premier League. Su di lui c’è forte il Tottenham. Antonio Conte sarebbe felice di poter rinforzare il reparto difensivo con un giocatore che conosce molto bene. Per gli Spurs il problema resta principalmente la richiesta. La valutazione dell’Inter è di 60-70 milioni di euro. Per Bastoni c’è da registrare anche l’interesse del Manchester United. Intanto per l’attacco spunta anche la pista Augustin Alvarez del Penarol".