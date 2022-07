Ceccarini: “Skriniar, decisione presa. Milenkovic, Marotta e Ausilio aumentano il pressing”

Marotta e Ausilio stanno aumentando sempre più il pressing sul centrale serbo. Inzaghi ha bisogno di un altro difensore per avere più soluzioni possibili e Milenkovic rappresenta un’opzione ideale. La Fiorentina nel caso punta a monetizzare tra i 15 e i 20 milioni. Capitolo Skriniar. Qui la decisione è stata presa. Non parte a meno che non arrivino offerte irrinunciabil. Il Paris Saint Germain rimane sempre interessato ma non ha mai rilanciato la sua proposta. E quindi ora si registra una fase di stallo. L’Inter è pronta a blindare lo slovacco.