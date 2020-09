Ceccarini: “Inter, Skriniar via solo per 50 mln. Frenata Vecino-Napoli. Se parte Dalbert…”

Niccolò Ceccarini, noto giornalista ed esperto di mercato, ha parlato nel suo consueto editoriale su TuttoMercatoWeb delle ultime mosse dell’Inter e i possibili affare in casa nerazzurro entro il prossimo 5 ottobre, quando calerà il sipario sulla finestra di Calciomercato: “Sta trattando con il Tottenham per Skriniar. Se gli inglesi si presentassero con un’offerta superiore a 50 milioni di euro a quel punto l’operazione potrebbe anche andare in porto. Certo poi servirebbe un’alternativa importante nel ruolo. Milenkovic piace molto, ma la Fiorentina non è intenzionata a cederlo. Un altro profilo da tenere presente è Kabak, classe 2000, dello Schalke 04. Per Vecino continuano i contatti con il Napoli, al momento però non ci sono grandi sviluppi visto che il club azzurro è interessato solo al prestito. Come detto più volte se Dalbert partirá la prima scelta per la fascia sinistra resta Marcos Alonso“.