Ceccarini: “Spalletti-Napoli ipotesi concreta. E se Pirlo lascia la Juve…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Niccolò Ceccarini, giornalista, ha fatto il punto su diverse panchine di Serie A in vista del prossimo anno: "Se Pirlo va via dalla Juventus, l'ipotesi Allegri è molto probabile. Sarri può andare alla Roma, Inzaghi resta alla Lazio. Per quanto riguarda il Napoli, se la squadra azzurra arriva in Champions c'è l'ipotesi concreta che porta a Spalletti, ma non escludo che De Laurentiis con la squadra in Champions faccia un passo indietro e cerchi di confermare Gattuso. Spalletti al Napoli potrebbe diventare un'ipotesi molto concreta anche per il modulo che attua, il 4231 è una di quelle soluzioni che si sposa benissimo con il Napoli".