Ceccarini: “Vlahovic? Atletico e Tottenham in pressing. Dipenderà tutto da…”

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, Niccolò Ceccarini, giornalista di mercato, ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic: "La situazione Vlahovic è tutta in in divenire. Ci sono Atletico Madrid (in primis) e Tottenham in grande pressing. Dipenderà anche dalla volontà del giocatore e l’ultima parola come sempre spetterà poi al presidente Commisso. In caso di partenza i nomi più caldi sono quelli di Scamacca e Belotti. L’attaccante del Sassuolo potrebbe anche arrivare a prescindere considerato che Kouamé è già virtualmente un giocatore dell’Anderlecht e che il futuro di Kokorin è ancora molto incerto. Altri nomi eventualmente da considerare sono quelli di Kean e Borja Mayoral".