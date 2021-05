Cecchetto: “IM Inter a San Siro, che emozione. Steven Zhang è un figo”

Le parole del cantautore: "Sono emozionato, come interista e come coautore della canzone I'M Inter, che risuonerà a San Siro"

"Sono emozionato, come interista e come coautore della canzone I'M Inter, che risuonerà a San Siro". Inizia così l'intervista concessa da Claudio Cecchetto, cantautore e grande tifoso dell'Inter, ai microfoni di Repubblica. Tanti i temi affrontati, dalla sua canzone scudetto alla sua passione per il nerazzurro.