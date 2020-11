Cecchi: “L’Inter balla in difesa, questo è molto strano. E Vidal non ha portato…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Stefano Cecchi ha fatto il punto in casa Inter dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, dicendosi stupito per i tanti gol incassati dalla squadra di Antonio Conte:

“Conte? L’anno scorso poteva vincere il campionato ma è arrivato secondo, è uscito ai gironi di Champions e ha perso male la finale di Europa League perché l’Inter era più forte. L’Inter ha perso con il Real perché in difesa ha ballato. Questo è strano per le squadre di Conte perché la sua forza è proprio la fase difensiva. Vidal non ha portato grandi benefici alla linea mediana“.

(Fonte: Radio Sportiva)