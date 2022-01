Cecchi: “Insigne? Al Toronto non avrà l’amore di Napoli. Lui e Dybala…”

Le parole del giornalista: "Insigne, al Toronto, sarà sicuramente più povero. A Napoli ha un pubblico che lo ama, che gli dà affetto"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Cecchi, giornalista, ha parlato così dell'ormai sempre più probabile addio di Lorenzo Insigne al Napoli: "Insigne, al Toronto, sarà sicuramente più povero. A Napoli ha un pubblico che lo ama, che gli dà affetto, in Canada non riceverà lo stesso amore. Naturalmente io parlo così perché sono "vecchio", lui è un giovane e ha il diritto di fare le sue scelte. Lorenzo e Dybala, così come altri calciatori del loro livello, guadagnano tanto, sono dei privilegiati, ma siamo anche in un periodo complicato. Non mi sembra opportuno pretendere un aumento così importante ai loro club".