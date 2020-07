Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Cecchi boccia su tutta la linea la nuova maglia dell’Inter. Questo il commento del giornalista: “Un obbrobrio, il calcio è roba sacra e lo zig zag non c’entra nulla con la storia dell’Inter. Da amante del calcio romantico, è un peccato mortale sciupare la maglia nerazzurra in quel modo. Inter? Per motivazioni pensavo vincesse lo scudetto e complessivamente per me è una mezza delusione”.

(Radio Sportiva)