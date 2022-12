Ex Inter, Cedric in uscita dall’Arsenal: Fulham in pole, in lizza altri 2 club

Cambio di maglia in vista per Cedric Soares? Il terzino portoghese dell'Arsenal, una breve parentesi con la maglia dell'Inter nella seconda parte della stagione 2018/19, potrebbe lasciare i Gunners già a gennaio: secondo il London Evening Standard l'esterno lusitano sarebbe finito nel mirino del Fulham su espressa richiesta del tecnico Marco Silva, suo ex allenatore ai tempi dello Sporting Lisbona. Il Fulham, tuttavia, deve affrontare la concorrenza sia dell'Atletico Madrid che del Bayer Leverkusen. Tutti e tre i club sono stati in contatto con i rappresentanti del portoghese e presto sono previsti colloqui formali con l'Arsenal, con il Fulham in prima fila.