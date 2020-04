Ceferin e Agnelli alle Federazioni: “Non fermate i campionati. Un titolo assegnato…”

Ceferin, presidente dell’UEFA, e Agnelli, numero uno dell’ECA, hanno scritto una lettera alle Federazioni, alle leghe e ai club europei. «Qualunque decisione di sospendere i campionati nazionali in questo momento sarebbe prematura e non giustificata», dicono. E aggiungono: «Il dover completare la stagione, con risultati maturati sul campo, sia il fine che tutti devono perseguire sino a quando è possibile… Un titolo e piazzamenti assegnati senza completare il campionato potrebbe pregiudicare la partecipazione alle coppe delle squadre nella stagione successiva». Netta quindi la posizione sulla volontà di riaprire il campionato e sulla volontà di non assegnare titoli e posizioni a tavolino.

(Fonte: GdS)