Ceferin boccia Euro 2020: “Non lo riproporrei. Italia-Inghilterra finale giusta”

Il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, boccia il formato di Euro 2020, che però ritiene sia stato "un torneo speciale"

"Non è stato giusto che alcune squadre abbiano percorso più di 10.000 km, mentre altre solo mille e non lo è stato neanche per i tifosi. E' un formato deciso da chi era prima di me e lo rispetto, ma non credo che lo faremo di nuovo", ha sottolineato Ceferin in una intervista alla Bbc, una sorta di bilancio, per lui molto positivo, del torneo che si concluderà domenica a Londra con Italia-Inghilterra.