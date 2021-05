Ceferin: “Calcio sconvolto dalla pandemia. FPF sarà adattato e aggiornato”

Le parole del presidente Uefa: "Grazie a quasi un decennio di fair play finanziario, difficilmente il calcio europeo avrebbe potuto trovarsi in una condizione finanziaria migliore"

"Nella relazione dell'anno scorso avevo detto che il calcio europeo era forte, unito, resiliente e pronto a nuove sfide. Ma nessuno prevedeva che avremmo dovuto affrontare la piu' grande sfida dei tempi moderni nello sport e nella societa'. Tuttavia, grazie a quasi un decennio di fair play finanziario, difficilmente il calcio europeo avrebbe potuto trovarsi in una condizione finanziaria migliore". Cosi' scrive il presidente UEFA Aleksander Ceferin nella prefazione del rapporto 'The European Club Footballing Landscape', l'annuale relazione comparativa sul calcio europeo in cui si evidenzia come la pandemia sia stata devastante per le finanze dei club.

L'intero ecosistema del calcio professionistico, amatoriale e giovanile - ha aggiunto Ceferin - e' stato pesantemente sconvolto dalla pandemia. Questo richiede un'intensa collaborazione e una risposta coordinata in tutta la piramide del calcio. Per uscirne vittoriosi deve prevalere la solidarieta', non l'interesse personale". Per il presidente dell'Uefa "questo rapporto mostra chiaramente che stiamo operando in una nuova realta' finanziaria, ed e' chiaro che il Fair Play Finanziario debba essere adattato e aggiornato. La sostenibilita' finanziaria rimane il nostro obiettivo; la UEFA e il calcio europeo lavoreranno come una squadra per dotare il nostro sport di nuove regole per un futuro nuovo