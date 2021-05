Ceferin: “Final Four di Champions League e gol in trasferta, ne stiamo parlando”

Il presidente della UEFA ha parlato di come e quanto potrebbe cambiare il calcio in un'intervista concessa a Sky Sport

Aleksander Ceferin , presidente della UEFA, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport: "Un nuovo caso Bosman? No, non lo temo. È un situazione completamente diversa. Il rapporto con la FIFA è sempre stato piuttosto corretto. Il punto è che l'argomento di interesse principale per i media è se ci sono dele frizioni. Se siamo d'accordo al 90% e in disaccordo al 10%, tutti a livello pubblico sono interessati a quel 10%. I rapporti sono buoni, a volte discutiamo, ma non direi che la relazione è brutta.

Final Four per la Champions League e cambio della regola per i gol in trasferta? Ne stiamo parlando. Credo personalmente che le Final Four potrebbero essere una buona idea, perchè avremmo una settimana di calcio intensa, 4 squadre coinvolte tra semifinali e finale. Ma questo rappresenta un punto di vista. Un altro è che le squadre perdono gli incassi delle partite casalinghe, le televisioni perderebbero una gara. Per quanto riguarda i gol in trasferta, io non ero presente, ma il Club Competitions Committee dell'UEFA si è riunito e si sono dimostrati favorevoli a un cambiamento del regolamento. Anche io personalmente credo che sarebbe una buona soluzione, avremmo partite più interessanti".