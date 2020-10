Ceferin contro la Superlega: “I principi di promozione e retrocessione non sono negoziabili”

Uno dei fautori della Superlega è Agnelli, presidente della Juventus. Più volte è tornato sull’ipotesi, ma Aleksander Ceferin e l’UEFA non sono d’accordo: «Il presidente ha chiarito in molte occasioni che la Uefa è fortemente contraria a una Super League. I principi di solidarietà, promozione, retrocessione e campionati aperti non sono negoziabili. È ciò che fa funzionare il calcio europeo e la Champions League è la migliore competizione sportiva del mondo. La Uefa e i club si sono impegnati a costruirla su tale forza, non a distruggerla e creare una Super League di 10, 12, persino 24 club, che diventerebbe inevitabilmente noiosa».

(Fonte: agenzia)