Ceferin: “Europeo itinerante non si rifarà. Superlega? I tre club come bambini”

Il presidente dell'Uefa ha parlato di questa edizione particolare dell'Europeo ed è tornato ancora una volta sulla questione Superlega

Il presidente dell'Uefa Ceferin ha parlato di questa edizione dell'Europeo, in versione itinerante, ma anche della questione Superlega: «Non sono favorevole a questa formula, e non credo che la rifaremo presto. Siamo felici - ha precisato Ceferin riguardo al torneo che ha preso il via ieri all’Olimpico - è un messaggio di speranza, è la luce in fondo al tunnel. Il calcio porta speranza alla gente, e questo è importante per noi. Non vediamo l’ora di cominciare, ed è stata ovvia la scelta di Roma. Non è il solito Europeo di calcio perché si svolge in 11 paesi e in più durante una pandemia che rende i viaggi ancora più difficili».