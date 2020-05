Ceferin: “Stop in Francia? Decisione prematura, ma non ci riguarda. L’80% dei campionati…”

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha commentato la decisione della Francia di fermare il campionato: “Per noi l’importante è sapere chi è il campione, chi è il secondo, il terzo e il quarto, poi la mia opinione personale è che è stata dichiarata chiusa la stagione troppo presto”. E sull’assegnazione del titolo al Psg ha aggiunto: “Credo che non sia stata la soluzione ideale, con il tempo le cose possono migliorare, ma se la decisione è stata presa dal governo, cosa possono fare i club e la Lega? Nulla, ma resta il fatto che per me sia stata fatta una scelta prematura, però non influisce sull’Uefa”.

“Credo che la maggioranza dei campionati europei, direi l’80%, finirà la stagione”, ha proseguito Aleksander Ceferin nel corso di una intervista a beIN Sports sulla ripresa dei campionati a livello europeo. Per quei tornei che non saranno portati a termine, il numero 1 del calcio europeo ha chiarito che “sarà una scelta autonoma e dovrà giocare le qualificazioni se vuole partecipare alle prossime competizioni Uefa”. Il riferimento è chiaramente alla Ligue 1 francese che ha già deciso di chiudere la stagione. “Quella francese è stata una decisione affrettata. Ma non è una cosa che riguarda la Uefa”.

(beIN Sports)

