Ceferin: “Superleague è finita. I tifosi italiani non ci hanno aiutato”

Il presidente UEFA è tornato sulla questione della Superlega e la definisce una questione chiusa. Sul campionato italiano: "Tanta competizione"

Il presidente dell'UEFA, Aleksander Ceferin è tornato a parlare della Superleague e ha sottolineato: «Si tratta di una questione finita. C'è chi cerca di soddisfare un po' di più il loro ego ma la cosa non potrebbe comunque mai funzionare». «Quando ci hanno fatto la guerra con la SuperLega i tifosi inglesi ci hanno aiutato mentre italiani e spagnoli non hanno fatto niente», ha aggiunto anche.

Sui campionati europei ha sottolineato: «La Premier ha grande tradizione. Bayern e PSG dominano in Germania e Francia. In Italia c'è maggiore competizione ma i club non sono finanziariamente forti».