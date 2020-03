Tra le gare rinviate al 13 maggio c’è anche Sassuolo-Brescia. Il presidente delle rondinelle, Massimo Cellino, ha commentato la decisione con rabbia e delusione: «Così si falsa il campionato. Un’altra volta… Sono disgustato e per questo preferisco non aggiungere altro». Cellino si aggiunge alle tante voci contrarie alle decisioni prese dalla Lega in questi giorni: cominciano a essere tante quelle che parlano di campionato falsato.

(Giornale di Brescia)