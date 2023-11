Bandiere per Gaza, il Celtic sospende abbonamenti di 250 tifosi

Il Celtic ha sospeso gli abbonamenti di circa 250 suoi tifosi per aver esposto bandiere palestinesi nel corso delle ultime gare

Il Celtic ha sospeso gli abbonamenti di circa 250 suoi tifosi per aver esposto bandiere palestinesi o filo-palestinesi nel corso degli ultimi incontri del club scozzese. Assenti gli esponenti delle Brigate Verdi, storico gruppo organizzato della curva del Celtic, raggiunti dal provvedimento del club di Glasgow. La motivazione ufficiale fornita dal club per giustificare il divieto d'accesso al Celtic Park è stata "un'escalation sempre più grave di comportamenti inaccettabili non conformi alle norme".