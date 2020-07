Inter, squadra e staff tecnico a cena per ritrovare serenità e secondo posto

L’Inter torna in campo questa sera e va a caccia della vittoria dopo la sconfitta contro il Bologna e il pari sul campo del Verona. Un successo che porterebbe la squadra nerazzurra al secondo posto con la Lazio, a -8 dalla Juventus.

Nonostante i risultati deludenti e il clima di tensione degli ultimi, con le parole di Conte e le voci su una possibile rivoluzione in estate, il club nerazzurro prova a ritrovare un po’ di serenità. Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, la squadra e lo staff tecnico si sono ritrovati tutti insieme a tavola, nel centro sportivo di Appiano Gentile, ieri pomeriggio dopo l’allenamento. Una mossa per ricompattare – semmai ce ne fosse bisogno – l’ambiente in vista del rush finale di stagione, a partire dalla sfida di stasera contro il Torino a San Siro.