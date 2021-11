Vidal o Calhanoglu nel derby? Inzaghi non scioglie il nodo e tiene tutti sul pezzo

L'allenatore in conferenza stampa non si è sbilanciato su chi impiegherà nella gara contro i rossoneri

Pretattica. Inzaghi , prima del derby, ha già probabilmente in mente chi impiegherà a centrocampo insieme a Barella e Brozovic. Questo è il dubbio sulla formazione dell'Inter che affronterà i rossoneri. Alla vigilia della sfida, in conferenza stampa, i giornalisti hanno provato a far sbilanciare il tecnico nerazzurro sull'impiego della mezzala sinistra. Ma lui è rimasto piuttosto abbottonato. Lanciando anche un messaggio ai giocatori: tutti elogiati e quindi tutti sul pezzo: «Mancano ancora l'allenamento di oggi e il risveglio di domattina, ho ottime risposte a metà campo».

«Con l'Udinese Calha ha fatto un'ottima partita, Vidal in Champions è stato fondamentale, Gagliardini con Empoli e Lazio è stato tra i migliori, Vecino volevo farlo giocare, ha avuto un problemino superato e mi mette sempre in difficoltà e anche Sensi meriterebbe più spazio e sta tornando, c'è grande competizione e a me va bene così. Per la formazione mancano due allenamenti, dovrò avere le conferme», ha spiegato.