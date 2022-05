Inter, il trio Brozovic-Barella-Calhanoglu di nuovo su livelli di eccellenza: con loro…

L'Inter ha ritrovato il suo tesoro a centrocampo, giusto in tempo per tentare l'assalto finale a scudetto e Coppa Italia

L'Inter ha ritrovato il suo tesoro a centrocampo, giusto in tempo per tentare l'assalto finale a scudetto e Coppa Italia. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, Brozovic, Barella e Calhanoglu sono tornati su livelli di eccellenza:

"L'Inter ha ritrovato il suo tesoro in mezzo al campo. E non a caso, con Barella, Brozovic e Calhanoglu di nuovo su livelli di eccellenza, la squadra ha superato il momento difficile passato a febbraio e marzo, arrivando in lotta per lo scudetto e la Coppa Italia a maggio. L'ennesima conferma di quanto sia importante la mediana per Inzaghi c'è stata contro l'Empoli".