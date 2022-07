Cerasa: “Inter, Inzaghi ha ragione. Dybala? Su di lui c’è un non detto enorme”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Claudio Cerasa, direttore del Foglio, ha parlato così del mercato dell'Inter: "Credo che Inzaghi abbia ragione, la scorsa stagione si è costruito qualcosa di grosso. Su Dybala c'è un non detto enorme, ovvero che la difficoltà di immaginare uno schema diverso avendo tre punti pesanti. Per il tifoso è un sogno, per Inzaghi potrebbe diventare un problema. Lukaku? Io pensavo l'Inter fosse la più forte l'anno scorso e non c'era dubbio: nella continuità poi ha prevalso il Milan. La chimica che il belga ha avuto con Lautaro è favolosa: ci deve essere qualcuno che gli crossa bene. Handanovic-Onana? Samir non ha reso al meglio ma è complicato cambiare un portiere capitano".