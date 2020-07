Cerasa: “Rimonta scudetto? Lasciateci credere, tutto è possibile. Conte riesce a…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Claudio Cerasa, giornalista e tifoso nerazzurro, analizza così la stagione dell’Inter: “Remuntada? L’interista ci crede, poi sappiamo che tra circa 10 giorni torneremo ad occuparci di altro. Calendario difficile, però di fronte ad una Juve mai così in difficoltà negli ultimi anni tutto è possibile. Conte riesce a galvanizzare anche giocatori che di solito non danno prova di talento o continuità. Vedi Gagliardini, nonostante abbia sbagliato quel gol, ha insistito con lui. Qualche remuntada in passato esiste…Lasciateci credere!“.

(Tutti Convocati)