Ceravolo: “Dybala-Inter? Non mi priverei mai di Lautaro. 70 mln al giorno d’oggi…”

Franco Ceravolo, dirigente sportivo, ha parlato così a Tuttomercatoweb.com delle ultime news in casa Inter, tra il sogno Dybala e le voci su Lautaro

“Sinceramente credo che Lautaro possa rendere al meglio con Dybala. L’Inter se punta in alto non può privarsi di un calciatore così importante. Io personalmente non mi priverei mai di Lautaro”.

“Questa cifra adesso la si accosta a giocatori di medio livello. Lautaro adesso è tra i migliori attaccanti in circolazione ed è ancora relativamente giovane. Perderlo per poi comprare due calciatori da 35 milioni che magari non rendono quanto Lautaro ci penserei. Ripeto: Lautaro lo terrei sempre, poi con Dybala si conoscono anche per le gare giocate in nazionale, penso possano fare molto bene. Se l’Inter dovesse fare qualche sacrificio penso farebbe meglio a cedere altri”.