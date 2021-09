Cerci: “Fiorentina? Ero a vederla con l’Inter, per lunghi tratti ha dominato”

Le parole dell'ex Viola: "La Fiorentina mi ha stupito. Sono stato a vederla anche con l'Inter, e per grandi tratti della gara ha fatto la partita e dettato i ritmi"

Intervenuto a margine del "41º premio nazionale Nereo Rocco", Alessio Cerci, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato così dell'inizio di stagione dei Viola: "La Fiorentina sta facendo un grandissimo campionato, mi ha stupito. Sono stato a vederla anche con l'Inter, e nonostante abbia perso per grandi tratti della gara ha fatto la partita e dettato i ritmi. Ha un grande allenatore che fa giocare a calcio e secondo me può essere una delle protagoniste del campionato".