Cerruti (GdS): “Inter club di riferimento: è già avanti rispetto a un anno fa perché…”

Il commento del giornalista de' La Gazzetta dello Sport, che promuove il lavoro e il progetto del club nerazzurro

"Comunque finisca questa stagione, l’Inter è già avanti rispetto a un anno fa, perché a parità di punti di vantaggio (4) sulla seconda in campionato (allora il Milan, adesso il Milan e il Napoli ma stavolta con una gara in meno), ha superato la fase a gironi in Champions e ha vinto la Supercoppa italiana contro la Juventus. Nessun dubbio, quindi, che grazie alla competenza di Marotta e agli investimenti della famiglia Zhang, l’Inter oggi sia la squadra di riferimento in Italia, capace di staccare la Juventus dopo la sua dittatura con il record assoluto di nove scudetti consecutivi.

Proprio la recente storia bianconera, però, insegna che non ci si può cullare sugli allori e quindi fa bene l’Inter a gettare le basi per ringiovanire e rinforzare l’organico con i due gioiellini del Sassuolo, Scamacca e Frattesi. Due profili di indiscusso valore tecnico, non a caso già nel mirino del c.t. Mancini, ma soprattutto due giovani italiani per incrementare l’importantissimo senso di appartenenza al club, nella scia del capitano non giocatore Ranocchia, raro esempio di umiltà e fedeltà, e dei penultimi arrivati Bastoni e Barella. Anche in questo senso l’Inter è davanti a tutti, con la Juventus all’inseguimento perché non è un mistero che Scamacca era un suo obiettivo".